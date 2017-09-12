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ماكرون يدافع عن طريقة تعامل حكومته مع إعصار إيرما

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مصراوي Masrawy

ماكرون يدافع عن طريقة تعامل حكومته مع إعصار إيرما

03:40 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ماكرون يدافع عن طريقة تعامل حكومته مع إعصار إيرما

باريس - (د ب أ):

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعدادات حكومته لمواجهة إعصار إيرما، وقال إن الإعصار كان " غير مسبوق، ولا يمكن مقارنته بأي ظاهرة مناخية خلال العقود الماضية".

وقال ماكرون إن السلطات تحركت بمجرد أن تلقت الإنذار، قبل أن يضرب الإعصار بأيام، حيث وضعت "أحد أكبر الجسور الهوائية منذ الحرب العالمية الثانية" لمواجهة الإعصار.

وأضاف "جميع الاستعدادات الممكنة تم اتخاذها، ولكن لا يمكن توقع ما يفوق التوقع".

وأشار ماكرون إلى أنه يفضل إجراء تحقيق برلماني بشأن كيفية التعامل مع الإعصار" في الوقت الصحيح، والآن ليس وقت المجادلة ولكن وقت الفعل". وانتقد الانتقادات التي وجهها سياسيون مثل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، ووصفها بأنها " ليست في الوقت المناسب، وتفتقر للكرامة".

وأكدالرئيس الفرنسي الذي كان يتحدث في منطقة جوادلوب قبل زيارة جزيرة سانت مارتن التي ضربها إعصار إيرما، أن عدد ضحايا الإعصار في الجانب الفرنسي من الجزيرة بلغ 11 قتيلا، بالإضافة إلى فقدان أخرين.

وقال ماكرون" هناك مباني مهدمة لم يتم إزالتها بعد " ولكن " الحصيلة النهائية لم تتغير، علينا أن نحذر من الإشاعات".

 

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