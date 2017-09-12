بالصور.. ملكة جمال البرتغال تزور آثار الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

زارت ملكة جمال البرتغال "Filipa Barroso" و3 من وصيفاتها، اليوم الثلاثاء، معبدي الأقصر والكرنك بالبر الشرقي أثناء زيارتها لمدينة الأقصر.

كما زارت ملكة جمال البرتغال ومرافقيها مقابر وادي الملوك والملكات بالبر الغربي، وذلك برفقة مراد جميل عضو هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الأقصر قبل أن تبدأ رحلة نيلية إلى أسوان.

والتقطت ملكة جمال البرتغال صورًا تذكارية وسط أعمدة وتماثيل معبدي الكرنك والأقصر واستمعت لشرح مفصل عن معبد الأقصر من الدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر.

وبعثت "Filipa Barroso" رسالة سلام للعالم ودعت سياح بلادها لزيارة آثار الأقصر والاستمتاع بطقسها الدافئ.