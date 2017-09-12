تفاصيل استبدال علم إسرائيل بفلسطين في أحد الكتب الخارجية- صور

كتبت- نسمة فرج وياسمين محمد:

أكدت الدار الدولية للنشر، الصادر عنها كتاب "الامتحان" الخارجي الخاص بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، الذي أثير حوله لغطًا مؤخرًا بعدما تم اكتشاف وجود علم إسرائيل بدلًا من علم فلسطين في إحدى الخرائط الموجودة به، أن هذا الخطأ غير مقصود وتم تداركه في الطبعة الثانية.

وقال شريف فؤاد، مسؤول التواصل الاجتماعي الخاص بموقع الامتحان، في تصريح لمصراوي الثلاثاء، إن الصور المتداولة للخريطة الموجودة بكتاب الامتحان، صحيحة وليست مفبركة، لكنها لا تتعلق بمحتوى منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، مشيرًا إلى أنها عبارة عن صورة لخريطة العالم وضعت في فاصل بين وحدتين، ومرت على عين المراجع دون قصد منه.

وأضاف فؤاد أن صورة الخريطة، تم شرائها من الإنترنت، ولم يدرك المراجع ذلك الخطأ خاصةً أن حجمها صغير جدًا ولا بد من تكبيرها لملاحظة الأمر، مؤكدًا أنه بعد اكتشاف دار النشر للخطأ في الطبعة الأولى، تم تعديله في الطبعة الثانية ووضع علم فلسطين.

وكان بسام الشماع، عالم المصريات، كشف عن وجود هذا الخطأ، واصفًا إياه بـ"الكارثة"، مشيرًا إلى أنه تواصل مع دار النشر التي أكدت أن الخطأ غير مقصود وتم تداركه في الطبعة الثانية.

وأوضح الشماع، أنه حاول تقديم حلًا سريعًا لتفادي هذا الخطأ الفادح، من خلال إرسال رسالة إلكترونية لكل المكتبات لنزع هذه الخريطة من الكتاب، خاصةً أن الخريطة لا تؤثر في المادة التاريخية المكتوبة في الكتاب، مضيفًا أن الدار الدولية رأت هذا الحل صعب التنفيذ.

وطالب الشماع، بإشراف وزارة التربية والتعليم على جميع الكتب الخارجية في كافة المراحل التعليمية لتفادي مثل هذه الأخطاء.

ورأى شريف فؤاد، مسؤول التواصل الاجتماعي الخاص بموقع الامتحان، أن فكرة التواصل مع المكتبات لنزع الصفحة من الكتاب غير واردة، خاصةً وأن الدار الدولية دار نشر وليست دار توزيع، مشيرًا إلى أن الكتاب وصل إلى مكاتب بقرى ونجوع لا تتعامل مع الإنترنت.

وأكد فؤاد، أن الكتاب به عدد من الخرائط المتعلقة بالمنهج، وبها دولة فلسطين في مكانها الصحيح، مؤكدًا أنه خطأ ساذج وغير مقصود ولا داعي لإثارته بهذا الشكل.