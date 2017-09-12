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بالصور.. محافظ بورسعيد يزور المشاركين بالمؤتمر السنوي للمحامين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يزور المشاركين بالمؤتمر السنوي للمحامين

03:28 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المشاركين بالمؤتمر العام السنوي للمحامين الذي تستضيفه المحافظة، وذلك بمقر إقامتهم في القرى السياحية.

وأبدي "الغضبان"، ترحيبه بالمحامين المشاركين في المؤتمر السنوي العام الذي تنظمه النقابة العامة، مؤكدًا على أن المحافظة توفر كافة سبل الراحة والتيسيرات اللازمة من أجل نجاحه، وذلك قبيل استعداد المحافظة لاستقبال أكثر من 20 ألف رياضي من خلال منافسات بطولة الشركات في عامها الخمسين التي تبدأ يوم الجمعة المقبل.

وناقش محافظ بورسعيد، المحامين حول آرائهم في القرى السياحية والشاطئ عقب تطويره والحدائق ومستوى الخدمات بالمدينة، واستمع إلى مقترحاتهم لمزيد من التطوير.

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