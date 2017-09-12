بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد كوبري قناة الاتصال

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، العمل في المراحل النهائية بمشروع إنشاء كوبري قناة الاتصال بجنوب المحافظة، وذلك قبيل أيام من افتتاحه أول أكتوبر المقبل.

وأشار "الغضبان"، في تصريحات صحفية على هامش جولته، إلى أن الكوبري سيصل الحي الإماراتى بالمدينة، وأنه يتابع يوميا الموقف الخاص بالخدمات المقدمة لقاطني الحي، والتي تتضمن انتظام خطوط سير أتوبيسات النقل الداخلي التي تربط الحي بالمدينة، على أن تخرج من خلال حارة الشرطة العسكرية.

وأضاف المحافظ، أنه يتابع أيضا إجراءات تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية يكون مجلس إدراتها من الشباب القاطن بالمنطقة، وتخصيص محلات للحوم والخضار والبقالة وتجهيزها بتمويل من المحافظة وإمداد تلك المحلات بالمواد الغذائية من خلال الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ويديرها الشباب إلى جانب توفير الخبز يوميا من خلال منافذ للبيع لحين الانتهاء من إجراءات إنشاء المخبز، بجانب حل مشكلة سيارات المنطقة الحرة لحين افتتاح الكوبري.

يذكر أن الكوبري الجديد يقام أعلى قناة الاتصال ببورسعيد، بتكلفة 70 مليون جنيه، ويعد امتدادا لمحور 30 يونيو، ويربط مدينة بورسعيد بثلاث نقاط مهمة، هى المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بالحي الإماراتي، ومحور 30 يونيو، وأن قناة الاتصال هي قناة تصل بين بحيرة المنزلة، وقناة السويس وقد تم تنفيذ الكوبرى بحمولة 90 طنا، بطول 220 مترا وعرض 28 مترا، بعدد 6 حارات لكل اتجاه.