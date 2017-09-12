حسام البدري يكشف لـ«التحرير» أسباب زيارته «الجبلاية» ولقائه أبو ريدة (صورة)

التحرير

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كتب- أحمد شحاتة وكريم أحمد:

كشف حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، سر الزيارة التي قام بها إلى اتحاد الكرة ولقائه هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية.

وقال المدير الفني للنادي الأهلي: "ذهبت صباح اليوم إلى اتحاد الكرة من أجل زيارة شخصية لثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، لتهنئته على العودة من حج بيت الله الحرام، وأيضًا للاطمئنان عليه بسبب إصابته بقطع في وتر إكيليس".

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وأضاف حسام البدري: "أثناء وجودي تصادف وجود هاني أبو ريدة أيضًا فتوجهت إليه لتحيته والسلام عليه، ولكن لم يتطرق الحديث بيننا على الإطلاق إلى أي ملفات كروية أو حديث عن الأزمة مع لجنة الحكام، كما روج البعض".

وأتم المدير الفني للقلعة الحمراء: "أنا أحترم النادي الأهلي، وأعلم جيدًا أن هذه الملفات الإدارية تخص مجلس الإدارة وإدارة الكرة، وأنا دوري فني فقط، كما أنني أغلقت ملف مباراة الأهلي والجيش والدوري كله، من أجل التركيز في مباراة الترجي".