سيد عبد الحفيظ: لم نُسئ للحكام.. والأهلي تعرض للظلم

التحرير

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رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مزاعم البعض داخل لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح بمحاولات تصوير مشهد الاعتراض على حكم مباراة الفريق أمام طلائع الجيش على أنه خروج عن المألوف، وتصدير الأمر للرأي العام باتهام الجهاز الفني بالباطل بتوجيه الإساءة والإهانة لحكم المباراة.

وقال سيد عبد الحفيظ، اليوم الثلاثاء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجميع يعلم أن الأهلي في هذه الفترة وكل الفترات لم يعتد على توجيه الإساءة أو الإهانة لأي عنصر من عناصر المنظومة الكروية، وأن مبدأ الاحترام هو السائد في كل التعاملات.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أن محاولات بعض الأطراف توجيه الدفة نحو التغاضي عن تناول الأخطاء الفنية، التي وقع فيها حكم المباراة وهذا بشهادة الجميع وطرح أشياء وموضوعات أخرى تستهدف النيل من الجهاز الفني بداعي تعليق المشانق ليس في محلها، ولن يسمح بها قائلًا: "مش الأهلي التي يتعمل معاه كده".

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وأضاف سيد عبد الحفيظ أنه لم يتجاوز في حق أحد بحرصه الشديد على اختيار الألفاظ وتنقيتها للوصول إلى المعاني والتصريحات التي تمكنه من الحفاظ على المطالبة بحقوق ناديه دون التجريح في أحد، وكشف الظلم الذي تعرض له فريقه وحرمانه من نقطتين، متسائلًا في الوقت ذاته: هل تصريحاته التي طالب فيها بمعرفة آليات اختيار الحكام تندرج تحت بند الإهانة؟

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى أن فريقه هو الذي ظُلم، ومع ذلك لم يصدر أي تطاول سواء منه أو من أي فرد داخل الجهاز الفني ضد الحكم، الذي كان بإمكانه معاقبة أي فرد، وهذا يثبت مدلا الالتزام وضبط النفس لأعلى درجة من قبل جهازه الفني.

وأتم عبد الحفيظ، أنه مندهش من النغمة التي تكسو على تصريحات رئيس لجنة الحكام بإلقاء اللوم والعتاب على الأهلي، لمجرد التعبير عن الظلم، مؤكدًا أن الموسم الماضي كان شاهدًا على حالات ووقائع وصلت إلى حد التجريح والألفاظ، ومع ذلك لم نر أي تعامل معها.