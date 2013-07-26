حلمي بكر: Arab Idol خدع المشاهد ومحمد عساف لم يكن الفائز

حلّ الموسيقار حلمي بكر ضيفاً على ا نيشان في حلقة أمس الخميس من برنامج "أنا والعسل"، وعلى الرغم من ثراء بكر الفنّي وإثارته للجدل دوماً بتصريحاته الساخنة واللاذعة، إلا أنّه في حلقته التي ارتدى فيها ثوب شهريار، لم يدل بالكثير وهذا بالتأكيد بسبب أسئبة فريق الإعداد التي كانت تقليديّة وإجاباتها متداولة إلى حد كبير.

بكر تحدث عن نجوم الوسط الفني خاصة الجيل الجديد منه، الذي بات يحاول التدخّل في كافة تفاصيل أعمالهم الفنية، ظناً منهم أنهم نجوم وهذا ما يؤثر عليهم فيسقطون، وشبههم بالمفرقعات بسبب قصر عمرها.

Mbc فشلت في إتقان اللعبة

وعن سبب عدم ظهور أو تألق نجوم برنامج اكتشاف المواهب "صوت الحياة"، الذي شارك بكر فيه كعضو لجنة تحكيم، قال إنّ فن صناعة النجم "للأسف غير موجود"، وشكّك في نتيجة تصويت برنامج Arab Idol مؤكداً أن المصري أحمد جمال هو الفائز باللقب وليس محمد عساف، واستشهد بكر بتتويج عساف سفيراً في نفس اليوم، وتساءل كيف يكون كل شيء معداً بهذا الشكل، كان على إدارة البرنامج أن تعطيه لقب السفير ثاني يوم حتى تتقن (اللعبة)، بحسب بكر.

قبلة وردة

وتطرّق حلمي للحديث عن الفنانة الجزائرية وردة، موضحاً أنها تمتلك صوتاً نادراً، ورفض مقارنتها بالسورية ميادة الحناوي، موضحاً أنً صوت وردة أعظم ، وتتفوق عليها مع كامل احترامه لها.

وأشار إلى أنّ وردة هي التي اكتشفته فنياً وقدّمته كملحن للمرة الأولى، لكنّه في الوقت نفسه قاطعها 12 عاماً بعدما توسل إليه أحد الملحنين بأن يعمل معها، فذهب بكر إلى منزلها وعرض عليها الأمر فرفضت، فغادر منزلها بعد قليل وعندما أرادت تقبيله لتوديعه، ابتعد فقالت له "أنت أتجننت؟"، ثم عادت ورضخت لطلبه، إلا إنها أثناء تنفيذ الأغنية اختلفت مع الملحن فرفضت الغناء فلم يكن منه إلا أن اتصل بها وشتمها وقاطعها.

نصيحته لشيرين

وتحدث بكر أن تصالحه مع أصالة نصري بعد خلافات طويلة بينهما ووصف سميرة سعيد بالصوت الجميل لكنها فشلت حينما اعتمدت أكثر في الآونة الأخيرة على الصورة فطالبها بالعودة من جديد إلى مبدأها فيما قال عن التونسية لطيفة أن فنها أصبح هابط وان احد الملحنين سألها عليها وكان لا يعلم اسمها فقال له بكر من تقصد فقال له المطربة صاحبة السيقان الحلوة!!

ووصف أليسا بأنها صوتها جميل لكن تفقد الكثير حينما تقف على خشبة المسرح فيما قال عن آمال ماهر إنها ستصبح رقم واحد وطالب شيرين بان تبتعد عن جملها التقليدية وكشف حلمي عن تعاون جديد له مع نانسي عجرم متعطل بعض الوقت لكثرة سفرياتها.

حكم بالسجن عليه

وتحدّث حلمي عن زيجاته التسعة موضحاً أن عمره الآن 74 عاماً ومتزوج من صحفية شابة عمرها 25 عاماً، وهي شيماء مصطفى، وتحدثت الأخيرة في اتصال هاتفي مع نيشان عن هذا الفارق العمري قائلة إنها لم تشعر به نهائياً.

وكشف بكر عن زواجه بالمطربة عليا التونسية قبل سنوات، وقال إنها حاولت الانتحار كثيراً بسببه عندما كانت تشعر أنه يريد الابتعاد عنها، وهو ما أجبره على الانفصال عنها، كما كشف عن زواجه السابق من سهير رمزي، التي طلقها لأنها أرادت الاتجاه إلى التمثيل، وتزوّج أيضاً من شاهيناز شقيقة الفنانة شويكار، وهي والدة ابنه الوحيد، لكنّه يقاطعها منذ سنوات طويلة لأنها ظلمته عندما قامت برفع دعوى قضائية ضده وبالفعل حصلت على الحكم بحبسه وادعت أنه ضربها.

النجوم يتعاطون المخدرات

وفي حديثة عن عبد الحليم حافظ، رفض بكر ما قيل عن زواجه من سعاد حسني، قائلاً إنّ هذا الأمر لم يحدث نهائياً، ورفض أيضاً ما رددته جريدة "السفير" اللبنانية أنّ سعاد كانت ملهمة حليم في رائعة "قارئة الفنجان".

وتحدّث الموسيقار الكبير عن قضية ربط عدد كبير من الفنانين بالنجومية وتعاطي المخدرات، مؤكدا أن 70% من النجوم يتعاطون المخدرات وأنه سبق ورفض التعاون مع أحد المطربين الكبار ودعاه أن يتوقف عن (الشم) ومن ثم يتعاون معه، ولم يذكر بكر أي من أسماء من يتعاطون المخدرات مراعاة للشهر الكريم.