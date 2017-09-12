الرقابة الإدارية تكشف مخالفات بالجملة في المدن الجامعية بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

شن مسؤولو هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة ميدانية مفاجئة على المدن الجامعية بالمنصورة وجامعة الأزهر بميت غمر، كشفت خلالها عن ضعف أعمال الصيانة الشاملة وإجراءات السلامة وتهالك المرافق الرئيسية والخدمات قبل أيام من بدء العام الدراسي الجامعي.

وأظهرت الحملة التي شملت 21 مبنى جامعيا منها مبنى إسكان الطلاب المميز رقم 6 بمدينة الأمل بجامعة المنصورة وجود رطوبة بالجدران ورشح بفواصل للدور الأرضي ورشح في الحمامات مع عدم وجود عزل بالأرضيات والحوائط.

كما كشفت الحملة غياب عزل للغلاية سوى للدور الأرضي فقط وعطل أحد مواتير المياه المخصصة بالمبنى مع وجود عطل بجهاز إنذار الحريق بمبنى 7 إسكان مميز، بمدينة الأمل الجامعية، وعدم صلاحية محابس الحمامات وعدم وجود عزل بدورات المياه وتواجد تنميلات في الجدران وكسر بسيراميك الحوائط.

وفي مبنى أحمد لطفي السيد بمدينة الأمل كشفت الحملة أن المبنى يحتاج لصيانة كاملة، حيث أكد المسؤولون أنه لم تجر له صيانة منذ إنشائه في التسعينات وحدث تسريب بالحمامات امتد للوحة الكهرباء والمحول وأدى لانقطاع التيار الكهربائي، وتم إنشاء لوحة كهربائية بجهودة الذاتية وغلاية لتزويد الحمامات بالمياه الساخنة.

وراجعت الحملة إجراءات تسكين الطلاب ومدى انتظام العاملين المشرفين وكفاءتهم والوقوف على حالة المطبخ وأماكن تخزين المواد الغذائية، كما تفقدت المطعم المركزي والذي يعد 2500 وجبة يوميًا للطلاب، وعلى أماكن تخزين الطعام وتنقية وإعداد الأرز والحبوب وأواني طهي اللحوم والفراخ وعلى جودة الخبز المنتج بكلية الزراعة وعلى الثلاجات والتأكد من صلاحية المواد الغذائية.

وأكد مسؤولو جامعة المنصورة، أن المدن الجامعية ستستوعب خلال العام الدراسى الجديد 7772 طالبا وطالبة بزيادة قدرها 2513 عن العام الماضي بعد تطويرها بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه بعد توقف العديد من المباني نظرا لحاجتها للصيانة والتطوير.