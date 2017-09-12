بعد نجاح الأولى.. "CC Plus" تنظم القمة الثانية "صوت مصر" في أكتوبر المقبل

(مصراوي):

أعلنت لمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة "CC Plus"، للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، موعد انعقاد القمة الدولية الثانية للعلاقات العامة والإعلام "Narrative PR Summit 2017" بالقاهرة، والمقرر له 17 أكتوبر المقبل، تحت اسم "صوت مصر".

ومن المقرر أن يتم خلال القمة الدولية الثانية، تسليط الضوء على تصنيف الدول ورسم الصورة الذهنية الإيجابية عن الدولة من خلال محاور عدة أهمها الاستثمار والاتصالات والتعليم والترفيه، والقوة الناعمة، وريادة الأعمال.

وأكدت كامل، أن القمة الدولية الثانية، ستحظى أيضًا بمشاركة عدد كبير من قبل خبراء محليين ودوليين وشخصيات عامة، وعدد من قادة الفكر والرأي وأصحاب التجارب المميزة، مشيرةً إلى أنها ستعقد مؤتمرًا صحفياً في سبتمبر الجاري، لإعلان جميع التفاصيل المتعلقة بالقمة، والمتحدثين الأجانب والمحليين، والموضوعات التي ستتم مناقشتها.

وكانت القاهرة، شهدت في سبتمبر الماضي، انعقاد القمة الدولية الأولى للعلاقات العامة والإعلام Narrative PR Summit 2016، التي نظمتها شركة CC Plus بمشاركة عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وممثلين عن كبريات الشركات العالمية والمجتمع المدني.

وتعقد "CC Plus"، القمة الدولية الثانية للعلاقات العامة والإعلام، بالتعاون مع عدد من كبريات المؤسسات، منها معهد شارتر للعلاقات العامة CIPR، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وإينديفور، وإن جيج، وأوكسفورد بيزنز جروب، ومنتدي رايز اب، ويوجوڤ، بيبسيكو، وميديا ساي، وظف، وقناة سي بي سي، وجرائد: الشروق، والمال، وديلي نيوز، والبورصة، ومجلات: بيزنز توداي، وإيجيبت توداي.

وأضافت لمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية: "نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته القمة الدولية الأولى للعلاقات العامة والإعلام، خاصةً عند إرسال التوصيات لمجلس الوزراء وتم الاهتمام بها كان من الضروري أن نواصل التجربة المثمرة، والتي لاقت ردود أفعال إيجابية سواء على المستوى الحكومي والرسمي، أو على مستوى القطاع الخاص، وأيضًا من ناحية التغطية الإعلامية، فقد أبرزت وسائل الإعلام أهمية القمة وما أفرزته من توصيات أكدت على أهمية العلاقات العامة كفاعل رئيسي وهام للدول والمؤسسات في الوقت الراهن".

وأشارت كامل، إلى أن القمة الدولية الأولى للعلاقات العامة والإعلام، أكدت في توصياتها أهمية الدور الذي تلعبه العلاقات العامة للدول والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودورها في تحقيق التواصل الفعال ورسم صورة إيجابية لدى الرأي العام الداخلي والخارجي.