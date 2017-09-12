هل يسرق ميسي الأضواء من ديمبلي كما فعل مع سواريز ونيمار؟

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من المنتظر أن يخوض عثمان ديمبلي مباراته الأولى مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا اليوم، وذلك عندما يستقبل البرسا نظيره يوفنتوس على ملعب الكامب نو.

وبالنظر إلى التاريخ، نجد أن ليونيل ميسي مرشح فوق العادة للتسجيل في مباراة اليوم، حيث يسجل النجم الأرجنتيني دائمًا في الظهور الأول للوافدين الجدد للبرسا في دوري الأبطال.

ففي المباراة الأولى للويس سواريز في دوري الأبطال مع برشلونة أمام أياكس في عام 2014، سجل ميسي هدفين في تلك المباراة، وفي عام 2013 وفي المباراة الأولى لنيمار سجل ميسي هاتريك في شباك أياكس أيضًا.

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وفي المباراة الأولى لديفيد فيا في عام 2010 سجل ميسي هدفين أمام باناثونيكوس اليوناني.

وفي آخر 10 أعوام لم تسجل الصفقات الهجومية الجديدة لبرشلونة في ظهورها الأول في دوري أبطال أوروبا سوى في مناسبتين فقط، وذلك من خلال تيري هنري وديفيد فيا.