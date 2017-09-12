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تأجيل محاكمة 23 متهماً بقضية "أنصار الشريعة " لـ 25 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 23 متهماً بقضية "أنصار الشريعة " لـ 25 سبتمبر

02:39 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لـ 25 سبتمبر لاكتمال هيئة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ومحمد رأفت ذكى، ومختار العشماوى، وحضور محمد جمال ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وقررت المحكمة إحالة المحاميين منصور أحمد منصور، وسعد جميل، ومحمد المنتصر الزيات، ومحمد يحي عبد الجواد، إلى المحكمة التأديبية للمحاميين بمحكمة استئناف القاهرة، لإخلالهم بالواجبات التي يفرضها قانون المحاماة، وعدم حضور الجلسة دون عذر مما عرقل نظر الدعوى.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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