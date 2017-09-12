تعرف على مواصفات الحذاء المناسب للطفل أثناء اليوم الدراسي

كتبت-هدير غيث:

تسعى الأمهات إلى اختيار كل ما يخص أبنائها بشكل صحي، ومن بينها الحذاء المناسب لليوم الدراسي فما هو الأفضل هل الكوتشي أم الحذاء الجلد؟

ذكر دكتور هيثم نور اخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"مصراوي"، ان "الكوتشي" هو الحذاء الصحي للطفل، ولكن الذي تم تصميمه بمواصفات عالمية، وهي نظام تهوية مناسب للقدم، ونعل مريح، حيث يقوم بارتدائه من يقومون بممارسة الرياضة، وهم اكثر الناس عرضة للعرق.

كما نصح "هيثم" عدم ارتداء الحذاء الجلد، لأن الجلد يمنع تسرب الهواء إلى القدم تماما، مما يسبب رائحه كريهة غير مفضلة، ولكن لا تسبب أضرار كبيرة للقدم، وأكد على عدم ارتداء الصندل لان الطفل أكثر عرضة للتصادم بأصدقائه والإصابة أثناء اللعب.

ووضع "هيثم" بعض النصائح الصحية لاختيار الحذاء وهي:

1- يحتوي على نظام تهوية مناسب، ويرجع ذلك حسب الخامة المصنوع منها.

2- ان يكون مقاس الحذاء مضبوط ومريح، فلا يفضل أن يكون أكثر ضيقا أو وسعاً، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث مشاكل مثل اعوجاج أو تشوهات في العظام.

3- نعل طري، حتي لا يؤدي إلى ظهور بعض القرح نتيجة للسير مسافة طويلة.

4- النظافة الشخصية، وعدم ارتداء الجورب أكثر من يوم.