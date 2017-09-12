ميناء دمياط يستقبل 6 سفن ويصدّر 10 آلاف طن يوريا

دمياط - محمد إبراهيم

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة، بالإضافة إلى 26 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173050 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73154 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه القطار رقم 2478 بحمولة إجمالية 2543 طن قمح، والقطار رقم 2471 بحمولة إجمالية 2619 طن قمح، و106 سيارات بحمولة 5098 طن قمح، وشملت فيه حركة الصادر من الميناء 10500 طن يوريا.