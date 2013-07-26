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عارضة فرنسيّة تغضب جيران مهند

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عارضة فرنسيّة تغضب جيران مهند عارضة فرنسيّة تغضب جيران مهند

أثار الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند خلال إجازته الأخيرة التي أمضاها مع والديه وأشقائه وعارضة الأزياء الفرنسية المثيرة يوجين في مرمريس، الكثير من التساؤلات حول علاقته بالعارضة. فقد شوهدت يوجين برفقته طوال الوقت على دراجته النارية الهارلي دافيدسون، ما دفع بالصحافة إلى التكهّن أنها الحبيبة الجديدة لمهند، فكتبت إحدى الصحف: هذه الحسناء الفرنسية هل هي أحدث عضو انضم لعائلة تاتليتوغ ؟ ونفى كيفانش أن تكون العارضة هي حبيبته، وأكّد أنّها صديقة فقط، جاءت لقضاء إجازة سريعة في تركيا، وستعود قريباً إلى عائلتها في فرنسا. وقد أغضب مهند جيرانه هو يعتني بصديقته الفرنسية الجديدة، فاشتكى بعضهم أنّ النجم بات في الفترة الأخيرة بارداً معهم، وأنه أصبح يمرّ بجانبهم دون أن يحييهم حتى بكلمة مرحبا.

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