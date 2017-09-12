أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

فتح باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية الخميس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فتح باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية الخميس

02:42 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

فتح باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية الخميس

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن مرحلة تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية سوف تبدأ بعد غد الخميس، على أن تنتهي الأحد المقبل.

وكان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، اعتمد اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 65.4%.

وأضاف حسني، في تصريحات صحفية، أنه يحق للطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم في الدور الأول للشهادة الثانوية التسجيل خلال هذه الفترة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الأزهر، اجتماعه الشهري، غدًا الأربعاء، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وكيل الأزهر يطالب الأئمة الوافدين بمواجهة الفكر المتطرف

    أخبار

  • وكيل الأزهر: هدفنا تخريج دعاة بمهارات وأفكار عصرية من شعبة العلوم

    أخبار

  • فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية السبت

    أخبار

  • ننشر نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

    أخبار

إعلان

b5c51520f4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا