فتح باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية الخميس

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن مرحلة تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية سوف تبدأ بعد غد الخميس، على أن تنتهي الأحد المقبل.

وكان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، اعتمد اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 65.4%.

وأضاف حسني، في تصريحات صحفية، أنه يحق للطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم في الدور الأول للشهادة الثانوية التسجيل خلال هذه الفترة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الأزهر، اجتماعه الشهري، غدًا الأربعاء، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد.