أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"مكافحة الإدمان": "الحرباية" و"أرض جو" الأعلى ترويجًا للمخدرات في دراما رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"مكافحة الإدمان": "الحرباية" و"أرض جو" الأعلى ترويجًا للمخدرات في دراما رمضان

01:46 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017


كتب- مصطفى المنشاوي:

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشاهد التدخين تخطت 270 ساعة، مضيفًا أن ١٠٠٪ من تلك المشاهد تعرض المشكلة دون عرض تداعياتها، وبالتالي تضر بالمجتمع.

وكشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن رصده لـ595 مشهد تدخين، وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية التي يتم عرضها خلال شهر رمضان بإجمالي 13 ساعة و30 دقيقة منها 462 مشهد تدخين بإجمالى 9 ساعات و30 دقيقة، و133 مشهد تعاطي مخدرات بإجمالي 4 ساعات و21 دقيقة، وذلك في إطار متابعة الأعمال الدرامية التي يتم عرضها في شهر رمضان لتحليل المحتوى المتصل بالتعاطي والتدخين والإدمان.

وأضاف عثمان خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، لعرض نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية برمضان 2017، وإعلان القائمة السوداء للأعمال الأكثر ترويجًا للمخدرات، أن نسبة الإناث بين المدخنين في ١.5 ٪.

وأوضح عثمان، أن أعلى نسبة لمشاهد الإدمان والمخدرات خلال شهر رمضان كانت في مسلسلات: "الحرباية، وأرض جو، وعفاريت عدلي علام"، أما بالنسبة للأعمال الدرامية الأكثر ترويجًا لمشاهد التدخين فكانت: "الحصان الأسود، والحالة ج".

وتابع: "عدد مشاهد تعطي المخدرات 529، والمساحة الزمانية 14 ساعة، وتضمنت رسائل غير مناسبة للمخدرات الأكثر انتشارًا في دراما 2017، وجاءت الكحوليات بنسبة ٧٦٪، والحشيش والبانجو ٢٤٪، والهيروين ٥٪، والأدوية المخدرة ٤٪".

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ٦٥٪ من المشاهد نقلت ذلك على أنه سلوك اعتيادي، و٢٤٪ من أجل نسيان الهموم، و١٥٪ عرضته في إطار "خفة الظل"، و٥٪ اعتبرته يساعد على التركيز، وجاء ذلك في مسلسلات: "الحربية، وأرض جو، وعرائس خشب، واللهم أني صائم".

ولفت عثمان إلى أن الظواهر الإيجابية هي ظهور تصنيف عمري بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، وانخفاض نسب تدخين السيدات عن العام السابق، وعدم ظهور أي حالات للتدخين بين الأطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والي، و الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والفنانة سميرة أحمد، والفنان سامح الصريطي، ونائب محافظة الجيزة والقاهرة، وذلك لمواجهة استغلال المواد الإعلامية والأعمال الفنية للترويج للمخدرات، في حضور عدد من كبار كتاب الدراما وبعض الفنانين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التضامن: الخط الساخن لعلاج الإدمان تلقى 3ر37 ألف مكالمة هاتفية خلال

    أخبار

  • الصحة: علاج 29 ألف مدمن في المستشفيات النفسية في 2017

    أخبار

  • "صوت العرب" تُطلق مسابقة "احسبها صح" ضد الأدمان لحسن الرداد

    أخبار

  • "مصراوي" داخل المركز الوطني لعلاج الإدمان: إعادة التأهيل في عام -(معايشة)

    أخبار

إعلان

23a5974b48.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا