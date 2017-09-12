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الصحة: الكشف على 71 ألفا و497 حاجا

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الصحة: الكشف على 71 ألفا و497 حاجا الصحة: الكشف على 71 ألفا و497 حاجا

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج 71 ألفا و497 حالة مرضية حتى، ظهر اليوم الثلاثاء، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 68 ألفا و708 حالات مرضية بمكة المكرمة، و2789 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 317 حالة إلى المستشفيات ، فيما غادرت 275 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 42 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ40 حالة بالمستشفيات السعودية، 31 منهم بمكة المكرمة، و9 بالمدينة المنورة، وذلك بإجمالي 284 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى تسجيل 86 حالة وفاة حتى الآن.

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وأشار الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى أن جميع العيادات تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة، لخدمة الحجاج المترددين على العيادات بعد انتهاء مناسك الحج، حتى مغادرة آخر فوج من الحجاج إلى أرض الوطن.

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التحرير

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