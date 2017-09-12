أبو الغيط للأكراد: تحاوروا حفاظا على وحدة العراق (فيديو)

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قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن دحر داعش بالعراق لا يكفي، بل يتعين العمل على إعادة الحياة لطبيعتها في هذه المدن وعودة الاستقرار.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته بالدورة 148 للمجلس الوزاري بجامعة الدولة العربية، اليوم الثلاثاء، أن ما تحقق من إنجاز يحسب لكل من شارك فيه في العراق، فمنذ عامين فقط كان داعش تحتل نحو ثلث مساحة العراق، واليوم خسرت الأراضي التي تسيطر عليها.

وتابع أن العرب يمدون أيديهم إلى أخوانهم الأكراد كمكون أصيل في المجتمع العربي، مطالبا إياهم بإعطاء الفرصة للحوار حفاظا على الدستور الذي شاركوا في صياغته، وصونا للنظام الذي يحفظ للعراق وحدته.

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وعن ليبيا، أوضح أبو الغيط أن الجامعة تتابع الأوضاع في ليبيا بدقة، مؤكدا أن الأوضاع مازالت بعيدة عن الاستقرار الذي ننشده جميعا، إلا أن هناك محاولات صادقة للم الشمل.