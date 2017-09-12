ضبط سجينين هربا من نافذة دورة مياه قسم شرطة بسوهاج

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ألقت قوات الأمن بسوهاج، اليوم الثلاثاء، القبض على سجينين هربا من قسم شرطة البلينا إلى منطقة الزراعات.

التحريات الأولية كشفت أن كريم رفعت مرسي 28 سنة، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية مخدرات، وحسام حسن حسين 21 سنة، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية سرقة بالإكراه، قاما بنشر أسياخ الحديد الخاصة بدورة المياه، وهربا إلى الأراضي الزراعية المجاورة للقسم.

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وفور إبلاغ اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، أمر بعمل أكمنة ونشر دوريات أمنية لضبط المتهين، أسفرت عن ضبطهما.

يُذكر أنه في الرابع من شهر أبريل الماضي، هرب 7 سجناء من نفس القسم عقب نقبهم الحائط بواسطة ماسورة مياه، وأمكن ضبطهم، وأحيل نائب المأمور للتحقيق.