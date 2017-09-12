عبد العال يترأس اجتماع «سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية»

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يترأس الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اجتماعي المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المقرر عقدهما في مقر مجلس النواب المصري في 16 سبتمبر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعين، وفقا للموقع الرسمي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كلمة للدكتور علي عبد العال رئيس الجمعية في دورتها الحالية، وكلمات لرؤساء اللجان النوعية ومجموعات العمل حول أنشطة اللجان ومواعيد وأماكن اجتماعاتها المقبلة.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة حول سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية، ومناقشة التوصية الخاصة بإنشاء أمانة دائمة للجمعية، ومتابعة قرار الإفراج عن الأموال المجمدة للجمعية.

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كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد تسلم في شهر مايو الماضي رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من البرلمان الإيطالي (مجلسي النواب والشيوخ) الذي ترأس الجمعية لمدة عام.

ويتولى عبد العال رئاسة الجمعية لمدة عام ابتداءً من مايو 2017 حتى مايو 2018، وذلك وفقا لقاعدة التناوب المعمول بها في رئاسة الجمعية بين دول الشمال ودول الجنوب.

ويتألف مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب (رئيسا)، وأربعة نواب هم: بيتر جراسو رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، ولورا بولدريني رئيس مجلس النواب الإيطالي، وأنطونيو تاجاني رئيس البرلماني الأوروبي، وإسماعيل كهرمان رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بتركيا.