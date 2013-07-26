MBC مستاءة من تصريحات أحلام في " أنا والعسل"

أفادت مصادر خاصّة، أنّ اجتماعاً عقد بعد حلقة "أنا والعسل"، بين الفنانة أحلام ونادين طربيه المنسّقة الإعلامية في محطة MBC ـ بيروت، إثر تصريحات أحلام التي هاجمت بها الفنان راغب علامة وسخرت منه، ثمّ استهزائها منه بالقول: "سوبر ستار يعني بطير"، زاعمة أنّه ليس رئيس لجنة التحكيم، وأنّ مشاركته المقبلة في الموسم الثالث من برنامج Arab Idol مرهونة بالشروط المنضبطة لتصرّفه معها.

وقد نقلت نادين طربيه إلى أحلام رسالة استياء من إدارة MBC بخصوص تصريحاتها. فردّت أحلام بنبرة عالية مهدّدة بترك البرنامج وبدفع بند الجزاء، غير آبهة، إذا شعرت أنّ كرامتها ستُهان.

وتساءلت أحلام بالقول: "كيف تسمح إدارة MBC بتصرّف راغب وتسريبه العقد المبرم بينه وبين الـمحطّة للإعلام، بعدما زوّد راغب نيشان بصورة عن عقد اﻻتفاق".

وقد أفادت المصادر نفسها أنّ MBC مستاءة أيضاً من تسريب راغب نسخة من العقد، وإفشائه سريّة العمل؛ وهذا ما سيعرّض راغب علامة للمساءلة أمام إدارة MBC أيضاً.

والمصادر نفسها قالت: إنّ راغب قد اتفق سرّاً على إحراج أحلام على الهواء، علماً أنّ أحلام ـ حسب المصادر نفسها ـ قالت إنّه كان بإمكانها استخدام الجملة التي قالها راغب في برنامج Arab Idol "الله خلقها وكسر القالب، وإن الله ما بيقدر يخلق متل فيروز" وتجييشها دينيّاً في الخليج العربي بهذه الطريقة، وحينها راغب يتحمّل مسوؤليّة كلامه.

الموسم المقبل من Arab Idol سيشهد حرباً ضارية بين أحلام وراغب إن لم تجد MBC حلاً لهذه المعضلة.

فهل MBC قادرة على اﻻستغناء عن أيّ منهما مستقبلاً؟