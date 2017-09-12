بدء الاجتماع الثاني لـ«حقوق الإنسان» للرد على تقرير «هيومن رايتس ووتش»

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بدأ ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لبحث آليات الرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، حول التعذيب في السجون المصرية، الذي نشرته مؤخرا، ووضع خطة تحرك للجنة داخليا وخارجيا للرد على التقرير.

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كانت اللجنة قد اجتمعت أمس، الإثنين، بحضور كل من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وليلي بهاء الدين، نائبة وزير الخارجية، وحافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وداليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، ومحسن عوض، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، ووضع تصور للرد على المعلومات المغلوطة.