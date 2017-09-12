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جنازة عسكرية لشهيد العريش في الفيوم (صور)

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جنازة عسكرية لشهيد العريش في الفيوم (صور) جنازة عسكرية لشهيد العريش في الفيوم (صور)

التحرير

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في جنازة عسكرية مهيبة، شيَّع المئات من أهالي محافظة الفيوم، جثمان المجند رمضان محمد هلال، الذي استشهد في حادث العريش الإرهابي.

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أدى المشيعون صلاة الجنازة بمسجد فاطمة إلياس أمام ديوان مديرية الأمن، وتم دفنه بمقابر العائلة بقرية أبو دنقاش بمركز أبشواي. وذلك بمشاركة اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، وأعضاء مجلس النواب، وتغيب الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم.

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وردد المُشيعون هتافات تندد بالإرهاب، منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" و"يسقط الإرهاب"، مُطالبين بالقصاص للشهداء.

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يُذكر أن عناصر مسلحة نصبت كمينا لرجال الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء، بجانب الطريق الدولي بمنطقة أبو الحصين، وقاموا بتفجير عدد من العبوات الناسفة التي تسببت في تضرر 4 مدرعات، وبادروا بإطلاق النيران على الناجين، مما أسفر عن استشهاد 18 شرطيا، وإصابة 6 آخرين. 

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التحرير

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