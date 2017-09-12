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أمن سوهاج يكشف تفاصيل هروب "مساجين البلينا" بنشر قضبان النافذة

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أمن سوهاج يكشف تفاصيل هروب "مساجين البلينا" بنشر قضبان النافذة

02:41 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

كشفت مديرية أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، تفاصيل محاولة هروب عاطلين من حجز مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة عن طريق نشر أسياخ نافذة دورة المياه الموجودة بالحجز.

وذكرت مديرية أمن سوهاج في بيان اليوم، أن "حسام حسن حسين شمروخ، 21 عامًا"، عاطل، والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4630 لسنة 2017 إداري البلينا "حيازة سلاح وذخيرة ومقاومة سلطات"، وكريم رفعت عبدالحميد مرسي 28 عاما، عاطل والمحكوم عليه في القضية رقم 11984 إداري المركز لسنة 2016 "اتجار في المواد المخدرة" والمقيدة برقم 2048 لسنة 2016 كلي جنوب سوهاج، بالحبس 3 سنوات، حاولوا الهرب بنشر قضبان النافذة الحديدية الكائن أعلى دورة المياه من داخل سجن المركز.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمود حسن، رئيس قسم المباحث الجنائية وضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين خلال ساعات أثناء اختبائهما بإحدى الزراعات بناحية الساحل قبلي دائرة المركز.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 5403 إداري مركز البلينا لسنة 2017.

كان مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج، شهد في مطلع شهر أبريل الماضي قيام 7 متهمين "أحداث" بالهروب من داخل غرفة حجز الأحداث المودعين بها عن طريق إحداث ثقب بحائط الحجز بالنقب باستخدام ماسورة دش دورة مياه الحجز.

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