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لجنة لدراسة وضع كوبري مزلقان أرمنت بالأقصر لتطويره

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مصراوي Masrawy

لجنة لدراسة وضع كوبري مزلقان أرمنت بالأقصر لتطويره

02:40 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

لجنة لدراسة وضع كوبري مزلقان أرمنت بالأقصر لتطويره

لجنة لدراسة وضع كوبري مزلقان أرمنت بالأقصر لتطويره

الأقصر - محمد محروس:

أعلن العميد أيمن مدني رئيس مركز ومدينة الطود، عن تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الري لدراسة وضع كوبري مزلقان محطة أرمنت أعلى ترعة الحوشة بطريق "أرمنت - الطود" الدائري لإدراجه في الخطة الاستثمارية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد له.

جاء ذلك في إطار اتباع إجراءات الأمن والسلامة بعد ملاحظة وجود تصدعات بإحدى قواعد الكوبري، نظرًا للاستخدام عالي الكثافة للكوبري ومرور سيارات النقل الثقيل فوقه.

وأكد مدني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت لضمان أمن وسلامة المواطنين المستخدمين للكوبري، لحين إنهاء أعمال الإحلال والتجديد والترميمات.

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