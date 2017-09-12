وزير القوى العاملة يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث مصنع غاز ببني سويف

كتبت- نورا ممدوح:

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، الإجراءات التي اتخذت بشأن إصابة 3 عمال بمصنع النيل لتعبئة الغاز، الكائن بمنطقة بياض العرب الصناعية بشرق النيل في المحافظة، والتي نتج عنها حروق من الدرجات المختلفة، إثر حريق محدود نشب في المصنع.

وتلقى سعفان، تقريرًا عاجلًا، من مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف بتفاصيل الحادث، أشار فيه إلى أن هناك 96 عاملًا يعملون في المصنع، وأن الحادث وقع قبل انتهاء وردية العمل بنحو 45 دقيقة، حين كان مسئول الصيانة يقوم بإصلاح بعض التجهيزات الكهربائية باستخدام ماكينة اللحام.

ونتج عن ذلك حريق بأحد أسطوانات الغاز وتم السيطرة عليه بسرعة، إلا أن الحادث أسفر عن إصابة 3 عمال من المصنع، هم: "مجدي سيد بدوي - عامل فني كهرباء، بلسعات بالوجه، ومحمد محمود عبد العظيم، ومحسن محمد شحاتة - عاملي تعبئة، أصيبا بحروق بالزراعين".

وقال التقرير الصادر عن مدير مديرية القوى العاملة بمافظة بني سويف، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام تحت رعاية الشركة.

وأضاف أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال المنشأة بمعرفة مفتشي السلامة والصحة المهنية، لبحث مدى توافر إجراءات الوقاية وحماية العاملين وبيئة العمل من عدمه، لتلافي تكرار ما حدث حفاظًا على حياة العمال.