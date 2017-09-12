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لجان للمرور على مدارس أسيوط استعدادًا للعام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

لجان للمرور على مدارس أسيوط استعدادًا للعام الدراسي الجديد

02:25 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

لجان للمرور على مدارس أسيوط استعدادًا للعام الدراسي الجديد

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالمدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017/2018 م، حرصًا على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة تنظيم لجان بالإدارات التعليمية للمرور على المدارس، لمتابعة جاهزيتها، والتأكد من توزيع المعلمين على المدارس، بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل البدء في العام الدراسي، فضلاً عن صيانة وتحديث معامل الكمبيوتر بالبرامج التعليمية الحديثة، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وسير العملية التعليمية دون تعطيل.

وقال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه جرى وضع خطة استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017/2018، من خلال التركيز على 3 محاور هي: متابعة شئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، ومتابعة المبنى المدرسي والكتب والمناهج المدرسية.

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