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"الكهرباء": تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بتكلفة مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

"الكهرباء": تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بتكلفة مليار جنيه

02:18 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

محمد شاكر وزير الكهرباء

كتبت- هاجر حسني:

اجتمع محمد شاكر، وزير الكهرباء، وعدد من قيادات القطاع، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ خطة تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل.

وقال شاكر، خلال الاجتماع، إنه يتم تنفيذ هذه الخطة بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط، والمالية والجهات المعنية المتمثلة في شركات التوزيع والمحافظين ومجلس النواب.

وأضاف وزير الكهرباء، أنه سيتم البدء مباشرة في تنفيذ تلك الخطة طبقًا للأولوية والكثافة السكانية ومدى الخطورة خاصة الخطوط التي تمر أعلى المدارس والمستشفيات العامة ويتم ذلك بعد التنسيق مع السادة المحافظين ورؤساء الأحياء لتحديد أولوية العمل، لافتًا إلى أن شركات التوزيع حصرت الخطوط الهوائية المطلوب إحلالها بكابلات أرضية أو تغيير مسارها.

فيما ستتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة من خلال بند المشروعات الاستراتيجية بميزانية تقدر بحوالي مليار جنيه مصري ومدة التنفيذ حتى نهاية العام المالي 2017/2018.

وطالب الوزير بتشكيل فرق عمل لمتابعة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك، مؤكداً ضرورة مراعاة الجودة والدقة، وكذلك سرعة التنفيذ مع تقديم تقارير دورية.

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مصراوي Masrawy

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