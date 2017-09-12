سائق يخنق زوجته حتى الموت بالوراق: "ماحستش بنفسي إلا لما روحها طلعت"
سائق يخنق زوجته حتى الموت بالوراق: "ماحستش بنفسي إلا لما روحها طلعت"
02:12 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
دفعت أزمة مالية سائقاً للتخلص من زوجته، بعدما تعدى عليه بالضرب وخنقها حتى تأكد من وفاتها.
تلقى العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق أن سائقاً حضر إلى ديوان القسم، وأكد تخلصه من زوجته.
أمام العقيد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق، أقر المتهم بجريمته، مؤكدًا أن مشادة كلامية حادة نشبه بينه وزوجته ليلة أمس، تطورت إلى مشاجرة، قائلاً: "ماحستش بنفسي إلا لما روحها طلعت".
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق
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