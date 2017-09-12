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صدمة في بلجيكا بعد العثور على عمدة مذبوحا داخل مقبرة

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مصراوي Masrawy

صدمة في بلجيكا بعد العثور على عمدة مذبوحا داخل مقبرة

02:27 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

صدمة في بلجيكا بعد العثور على عمدة مذبوحا داخل مقبرة

الشرطة البلجيكية

بروكسل - (د ب ا):

حفلت وسائل الإعلام البلجيكية اليوم الثلاثاء بأنباء عملية القتل الوحشية لعمدة بلدة موسكرون البالغ من العمر 71 عاما، والذي عثر عليه مذبوحا داخل مقبرة محلية.

وعثر على الرجل الذي ذكرت عدة وسائل إعلام بلجيكية أنه يدعى ألفريد جادين مقتولا مساء أمس الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" أن الشرطة ألقت القبض بعد ذلك بوقت قصير على مشتبه به يبلغ من العمر 18 عاما، ومن المقرر أن يخضع للاستجواب أمام قاضي التحقيق في وقت لاحق اليوم.

وتعم الصدمة البلدة، وتم تعليق بعض الخدمات العامة.

وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل عن تعازيه لأسرة جادين وأصدقائه بعد أن علم بنبأ الوفاة.

وتقع بلدة موسكرون في غرب بلجيكا على الحدود مع فرنسا.

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مصراوي Masrawy

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