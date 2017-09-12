بالصور - إزالة التعديات على قلعة قايتباي.. والحى يعيد فتح الممشى للمارة
بالصور - إزالة التعديات على قلعة قايتباي.. والحى يعيد فتح الممشى للمارة
02:04 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
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الإسكندرية – محمد عامر:
شن حي الجمرك في الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بمحيط قلعة قايتباي، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين وزوّار القلعة التاريخية.
من جانبه، قال اللواء محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس حي الجمرك: "إن الحملة نجحت في إزالة جميع الإشغالات والتعديات والحواجز بمنطقة القلعة وفتح الممشى أمام المارة مرة أخرى".
وأضاف القائم بأعمال رئيس الحي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين، مشيرًا إلى المتابعة الميدانية اليومية لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى.
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