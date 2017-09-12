البرلمان العراقي يرفض إجراء استفتاء في كردستان

بغداد - (د ب أ):

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تصويت البرلمان اليوم الثلاثاء على رفض استفتاء إقليم كردستان.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي، إن " الدستور ألزم اعضاء المجلس بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله ، كما حدد الحالات التي يستفتى من شأنها واستفتاء كردستان ليس من بينها، وإقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء يخالف الدستور أيضا".

وأكد حرص مجلس النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا ويرفض تقسيمه تحت أي عنوان أو تبرير، رفضا ينطلق من الاعتزاز والتمسك بوحدته التي بذل أبناؤه الدماء الغالية لحمايته والدفاع عنه.