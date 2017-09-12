"التنظيم والإدارة": إصدار قواعد بيانات مفصلة للعاملين بالدولة خلال أيام
"التنظيم والإدارة": إصدار قواعد بيانات مفصلة للعاملين بالدولة خلال أيام
02:05 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
المستشار محمد جميل
كتبت- ندى الخولي:
أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إصدار قواعد بيانات مفصلة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خلال أيام.
وأضاف جميل، خلال كلمته بالمؤتمر الأول "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بمركز إعداد القادة بالعجوزة، الثلاثاء، أن قواعد البيانات تلك جاري العمل عليها منذ فترة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن البيانات ستكون مفصلة وشاملة، لأن القرارات المبنية على معلومات دقيقة تؤدي إلى نتائج مدققة.
وأشار جميل، إلى أن قواعد البيانات أظهرت أن ٦٠٪ من العاملين في الجهاز الإداري للدولة يعملون في قطاع المحليات، وهو مؤشر لأن قاطرة التنمية تنطلق من المحليات بالفعل.
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