ضبط موظف تموين لاستيلائه على بطاقات تموينية وبيعها لأصحاب المخابز ببولاق الدكرور
ضبط موظف تموين لاستيلائه على بطاقات تموينية وبيعها لأصحاب المخابز ببولاق الدكرور
01:49 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
كتب- محمد شعبان:
نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في ضبط موظف بمكتب تموين بولاق الدكرور؛ لقيامه بالاستيلاء على البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، وبيعها لأصحاب المخابز مقابل مبالغ مالية.
وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو على ف.م "41سنة" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، القائم بأعمال رئيس مكتب تموين بولاق الدكرور، بالاستيلاء على عدد من البطاقات الخاصة بالمواطنين، وبيعها لأصحاب المخابز والبدالين التموينيين مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف المتهم وضبطه، وبتفتيش مكتبه عُثر على 447 بطاقة تموينية ذكية، كما تم ضبط المدعو أحمد ع.ح "37سنة صاحب مخبز"، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته 14 بطاقة تموين ذكية، وماكينة خاصة بصرف المقررات التموينية؛ حيث تصادف وجوده صحبة المتهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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