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فلسطين تدعو إلى رفض ترشيح إسرائيل لشغل عضوية غير دائمة بمجلس الأمن

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مصراوي Masrawy

فلسطين تدعو إلى رفض ترشيح إسرائيل لشغل عضوية غير دائمة بمجلس الأمن

01:47 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

فلسطين تدعو إلى رفض ترشيح إسرائيل لشغل عضوية غير دائمة بمجلس الأمن

مجلس الأمن

رام الله - (د ب أ):

دعت الفلسطينية اليوم الثلاثاء دول العالم إلى رفض ترشيح إسرائيل لشغل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2019 و2020.

واعتبرت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، أن شغل إسرائيل أي منصب دولي بما فيه شغل مقعد في مجلس الأمن "تشجيعا لها على استعمارها وجرائمها وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية".

ورحبت الحكومة بموافقة الجامعة العربية على مقترح فلسطين بتشكيل لجنة خماسية للتصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن.

وأشارت الحكومة إلى أن إسرائيل "تخالف ميثاق الأمم المتحدة وترفض تنفيذ قراراتها وتمعن في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، كما تهاجم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة".

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