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التلفزيون الإسرائيلي عن حادث العريش: "تحذيراتنا كانت صحيحة"

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مصراوي Masrawy

التلفزيون الإسرائيلي عن حادث العريش: "تحذيراتنا كانت صحيحة"

01:40 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

كتب - معتز أحمد إبراهيم:

قال التليفزيون الإسرائيلي، إن التحذيرات التي وجهتها هيئة مكافحة الإرهاب في اسرائيل والتي حذرت من إمكانية وقوع حادث ارهابي خلال الساعات المقبلة في سيناء كانت "صحيحة".

وذكر التلفزيون في تقرير، الثلاثاء، أن من وصفها بـ"المصادر الخاصة في سيناء" أمدت الأجهزة الأمنية في إسرائيل بمعلومات خاصة تشير جميعها إلى إمكانية قوع حادث ارهابي في سيناء خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أنه تلك التحذيرات دفعت بالهيئة إلى تحذير الإسرائيليين من السفر أو الاقتراب من سيناء هذه الأيام، وهو ما ثبت صحته اليوم.

واستشهد 18 من رجال الشرطة جراء انفجار عبوات ناسفة شديدة الانفجار استهدفت قافلة أمنية بمدينة العريش بشمال سيناء وإصابة خمسة آخرين، بينهم ضابط برتبة عميد، في هجوم أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.

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