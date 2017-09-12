بالصور.. حالة ولادة نادرة لطفل بـ 7 أسنان كاملة

كتب - مصراوي:

تم ولادة طفل في الهند بحالة نادرة من نوعها، حيث أنه ولد وهو لديه 7 أسنان كاملة.

وبعد ولادته بفترة قصيرة، تم نقل الرضيع إلى وحدة العناية المركزة في أحمد أباد في ولاية جوجارات غرب الهند، وظل هناك 10 أيام لمعالجته من بعض الالتهابات، ولم تظهر عليه أي أعراض غريبة بعد أن التقى بوالديه وانتقل إلى المنزل، بحسب "روسيا اليوم".

ولكن أمه نيكيتا، البالغة من العمر 31 عامًا، وجدت صعوبة في إرضاعه عندما اكتشفت أن لطفلها سبعة أسنان قد نمت بشكل كامل بالفك السفلي.

وقال الطبيب ميت راماتري، إنه من النادر أن يولد طفل بسن واحدة ولكن هذه الحالة "هي الأولى من نوعها" حيث لم يولد أي طفل بسبعة أسنان"، وأكد بأنه كان يجب اقتلاعها جميعًا حتى "نتجنب أي خطر على الطفل بأن يبتلعها أو أن تخنقه في حال تكسرت وسقطت أجزاء منها في قصبته الهوائية".

وأوضح قائلًا: "عندما فحصته وجدت 7 أسنان، ففي بضع الأحيان نجد رؤوس أسنان عند الرضع ولكنها لا تنمو، أما في هذه الحالة فقد نمت وظهرت تمامًا"، وأضاف أنه لم يقرأ من قبل عن أي حالة مشابهة، ولكنه لا يعتبرها غير طبيعية.

وتمكن الأطباء من اقتلاع الأسنان السبعة من فم الرضيع الذي لم يتجاوز الشهر من عمره. وقال راماتري، الذي أشرف على العملية "إن الرضيع بحالة صحية جيدة" مشيرًا إلى أن العملية أجريت على مرحلتين، حيث اقتلع الأطباء 4 أسنان في الأولى و3 في المرحلة الثانية، وقد تم إجراء تخدير موضعي على الطفل نظرًا لصغر سنه.

ويقول المعهد الوطني لصحة الرضع إن ولادة الأطفال مع أسنان يعد أمرًا نادرًا للغاية حيث يمكن أن يحدث لدى واحد من 3 آلاف ولادة، ويقال إن سوء التغذية أثناء الحمل يمكن أن يكون عامل خطر محتمل بالإضافة إلى بعض الأسباب الوراثية، وفي جميع الحالات يجب اقتلاع الأسنان باعتبارها تشكل خطرًا على حياة أولئك الأطفال.