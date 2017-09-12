أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

الكوتشي أم الحذاء الجلد أفضل للطفل في المدرسة؟ طبيب يجيب‎

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الكوتشي أم الحذاء الجلد أفضل للطفل في المدرسة؟ طبيب يجيب‎

01:58 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الكوتشي أم الحذاء الجلد أفضل للطفل في المدرسة؟ طبيب يجيب‎

الحذاء الأفضل للأطفال

كتبت-هدير غيث:

تقع بعض الأمهات في حيرة أثناء اختيار الحذاء المناسب لأبنائها في المدرسة، وما هو الأفضل لصحته وراحة قدميه هل الجلد أم الكوتشي؟

ذكر دكتور هيثم نور أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة ل"مصراوي، ان "الكوتشي" هو الحذاء الصحي للطفل، ولكن الذي يتم تصميمه بالمواصفات العالمية، والتي تتضمن نظام تهوية مناسب للقدم، ونعل مريح، حيث يقوم بارتداءه من يقومون بممارسة الرياضة، وهم أكثر الناس عرضة للعرق.

كما نصح "هيثم" عدم ارتداء الحذاء الجلد، لان الجلد يمنع تسرب الهواء إلى القدم تماما، مما يسبب رائحه كريهة غير مفضلة، ولكن لا تسبب أضرار كبيرة للقدم، وأكد على عدم ارتداء الصندل لان الطفل أكثر عرضة للتصادم بأصدقائه والإصابة أثناء اللعب.

ووضع "هيثم" بعض النصائح الصحية لاختيار الحذاء وهي:

1- يحتوي على نظام تهوية مناسب، ويرجع ذلك حسب خامة الصنع الجيدة.

2- ان يكون مقاس الحذاء مضبوط ومريح، فلا يفضل أن يكون أكثر ضيقا أو وسعاً، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث مشاكل مثل اعوجاج أو تشوهات في العظام.

3- نعل طري، حتي لا يؤدي إلى ظهور بعض القرح نتيجة للسير مسافة طويلة.

4- النظافة الشخصية، وعدم ارتداء الجورب أكثر من يوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شركة طيران سعودية تجبر الركاب على تغيير ملابسهم..والسبب

    هو وهي

  • أصعب مقاسات أحذية "الرجالي والحريمي" ..وبائعون يؤكدون "الصين السبب"

    هو وهي

إعلان

ce0ef3a5e0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا