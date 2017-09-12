الكوتشي أم الحذاء الجلد أفضل للطفل في المدرسة؟ طبيب يجيب‎

كتبت-هدير غيث:

تقع بعض الأمهات في حيرة أثناء اختيار الحذاء المناسب لأبنائها في المدرسة، وما هو الأفضل لصحته وراحة قدميه هل الجلد أم الكوتشي؟

ذكر دكتور هيثم نور أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة ل"مصراوي، ان "الكوتشي" هو الحذاء الصحي للطفل، ولكن الذي يتم تصميمه بالمواصفات العالمية، والتي تتضمن نظام تهوية مناسب للقدم، ونعل مريح، حيث يقوم بارتداءه من يقومون بممارسة الرياضة، وهم أكثر الناس عرضة للعرق.

كما نصح "هيثم" عدم ارتداء الحذاء الجلد، لان الجلد يمنع تسرب الهواء إلى القدم تماما، مما يسبب رائحه كريهة غير مفضلة، ولكن لا تسبب أضرار كبيرة للقدم، وأكد على عدم ارتداء الصندل لان الطفل أكثر عرضة للتصادم بأصدقائه والإصابة أثناء اللعب.

ووضع "هيثم" بعض النصائح الصحية لاختيار الحذاء وهي:

1- يحتوي على نظام تهوية مناسب، ويرجع ذلك حسب خامة الصنع الجيدة.

2- ان يكون مقاس الحذاء مضبوط ومريح، فلا يفضل أن يكون أكثر ضيقا أو وسعاً، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث مشاكل مثل اعوجاج أو تشوهات في العظام.

3- نعل طري، حتي لا يؤدي إلى ظهور بعض القرح نتيجة للسير مسافة طويلة.

4- النظافة الشخصية، وعدم ارتداء الجورب أكثر من يوم.