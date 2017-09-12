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الخارجية: لا تهاون مع من يبني نفسه على دماء شعوبنا (فيديو)

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الخارجية: لا تهاون مع من يبني نفسه على دماء شعوبنا (فيديو) الخارجية: لا تهاون مع من يبني نفسه على دماء شعوبنا (فيديو)

التحرير

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المنطقة تشهد وضعا إقليميا صعبا، وصراعات وأوضاع سياسية وأمنية مؤلمة تمزق بعض دولنا العربية، ما فتح الباب لتدخلات تحاول رسم مستقبل شعوبنا.

وأضاف شكري، في كلمته أمام مجلس وزراء خارجية العرب، اليوم الثلاثاء: "نعيش في مأساة إنسانية غير مسبوقة بعد تفشي التنظيمات الإرهابية، التي لم يقتصر تأثيرها على الأمن بل أصبح معيقا لتقدم الدول". 

وتابع: " عازمة بإرادة شعبها وإصرار قيادتها على المساهمة بدور فعال في حل الأزمات التي تمر بنا، وتجلى ذلك في إعلانها لواء مواجهة الإرهاب، ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط"، مشددا: "لا تهاون أو تسامح مع من يبني نفسه على دماء شعوبنا".

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وطالب شكري، بضرورة تضافر الجهود العربية ضد الإرهاب وداعميه ومموليه، مشيرًا إلى أن مصر تجري استعدادتها لإقامة القمة العربية الأوروبية بالربع الأول من 2018.

 

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