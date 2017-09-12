غلق 32 منشآة طبية مخالفة في المنيا

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أعلنت إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم غلق 32 منشآة طبية مخالفة، وترخيص 16 منشآة آخرى على مستوى مراكز المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية لها، اليوم الثلاثاء، إن هذه القرارات تأتى في إطار إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية داخل نطاق المحافظة وإصدار تراخيص لها والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص، لافتة إلى أن قرارات الغلق السابق ذكرها جاءت لمخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى وعدموجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية.

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وأضافت وكيل الوزارة، أنه في إطار متابعة الأسواق والمنتجات الغذائية المعروضة داخل المحلات والمطاعم ولدى الباعة الجائلين نظمت مديرية الصحة عددا من حملات التفتيش المكبرة على الأسواق بالتعاون مع مديرية التموين، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 264 محضر مخالفة، وتحليل 1121 عينة من الأغذية والمأكولات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى، كما تم إعدام 1805 كيلو من المواد الغذائية و 22 لترمن المشروبات الفاسدة ومنتهيةالصلاحية.