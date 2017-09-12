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بكري: «النواب» يحقق في بيع تأشيرات الحج المباشرة (فيديو)

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بكري: «النواب» يحقق في بيع تأشيرات الحج المباشرة (فيديو) بكري: «النواب» يحقق في بيع تأشيرات الحج المباشرة (فيديو)

التحرير

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نفى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ما تردد حول حصول بعض الشركات السياحية على تأشيرات من نواب البرلمان بـسعر 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra"، اليوم الثلاثاء: "هذه مجرد إدعاءات وليس هناك دليل أو مستند"، موضحا أن المجلس سيحقق من أجل الشفافية ومن لديه دليل عليه التقدم به. 

وطالب بكري، رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بالتحقيق في ما تردد عن بيع تأشيرات حج مخصصة للنواب، متابعا: "لا نتستر على أي فساد، وسيتم معاقبة أي نائب سيثبت تورطه في تلك الوقائع".

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وذكر: "لا يوجد أي اتهام محدد لأي نائب والجميع أبرياء، وطلب التحقيق جاء حفاظا على سمعة المجلس".

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التحرير

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