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رئيس «دينية النواب»: هناك دول تعمل بكل قوة لإضعاف مصر

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رئيس «دينية النواب»: هناك دول تعمل بكل قوة لإضعاف مصر رئيس «دينية النواب»: هناك دول تعمل بكل قوة لإضعاف مصر

التحرير

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استنكر النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، التفجير الإرهابي الذي استهدف فوجا أمنيا بمنطقة سبيكة في العريش، وراح ضحيته عدد من أبناء الوطن، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية «تزيد من تماسك الدولة وتلاحمها مع الجيش والشرطة، وتؤكد أن هناك دولا تعمل بكل قوة من أجل إضعاف ».

وأوضح العبد، اليوم، الثلاثاء، أن إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية وتماسكها أصبح أمرا لا يرضي العديد من الدول والجماعات، لذلك تحاول بكل الطرق عرقلة بناء مصر من جديد، مضيفا أن «النهاية معروفة ومحتومة بنصر أبطال قواتنا المسلحة والشرطة على قوى الظلام والخفافيش».

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وشدد على أن عملية العريش تكشف وتؤكد أن هناك دولا تدفع وتضخ مليارات الدولارات ومخابرات أجنبية تخطط وتستخدم شبابا بعيدين كل البعد عن دينهم ووطنهم، من أجل تنفيذ مخططات لا تصب إلا في مصالح دول لها عداء واضح مع مصر، وأكد أن الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الدين الذي شدد على حرمة الدماء.

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