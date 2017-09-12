"مكافحة الإدمان": "الحالة ج" و"الحصان الأسود" الأعلى ترويجًا للمخدرات في دراما رمضان

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشاهد التدخين تخطت 270 ساعة، مضيفًا أن ١٠٠٪ من تلك المشاهد تعرض المشكلة دون عرض تداعياتها، وبالتالي تضر بالمجتمع.

وكشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن رصده لـ595 مشهد تدخين، وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية التي يتم عرضها خلال شهر رمضان بإجمالي 13 ساعة و30 دقيقة منها 462 مشهد تدخين بإجمالى 9 ساعات و30 دقيقة، و133 مشهد تعاطي مخدرات بإجمالي 4 ساعات و21 دقيقة، وذلك في إطار متابعة الأعمال الدرامية التي يتم عرضها في شهر رمضان لتحليل المحتوى المتصل بالتعاطي والتدخين والإدمان.

وأضاف عثمان خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، لعرض نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية برمضان 2017، وإعلان القائمة السوداء للأعمال الأكثر ترويجًا للمخدرات، أن نسبة الإناث بين المدخنين في ١.5 ٪.

وأوضح عثمان، أن أعلى نسبة لمشاهد الإدمان والمخدرات خلال شهر رمضان كانت في مسلسلات: "الحالة ج، والحصان الأسود، وشاش في قطن، ولاتطفي الشمع".

وتابع: "عدد مشاهد تعطي المخدرات 529، والمساحة الزمانية 14 ساعة، وتضمنت رسائل غير مناسبة للمخدرات الأكثر انتشارًا في دراما 2017، وجاءت الكحوليات بنسبة ٧٦٪، والحشيش والبانجو ٢٤٪، والهيروين ٥٪، والأدوية المخدرة ٤٪".

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ٦٥٪ من المشاهد نقلت ذلك على أنه سلوك اعتيادي، و٢٤٪ من أجل نسيان الهموم، و١٥٪ عرضته في إطار "خفة الظل"، و٥٪ اعتبرته يساعد على التركيز، وجاء ذلك في مسلسلات: "الحربية، وأرض جو، وعرائس خشب، واللهم أني صائم".

ولفت عثمان إلى أن الظواهر الإيجابية هي ظهور تصنيف عمري بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، وانخفاض نسب تدخين السيدات عن العام السابق، وعدم ظهور أي حالات للتدخين بين الأطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والي، و الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والفنانة سميرة أحمد، والفنان سامح الصريطي، ونائب محافظة الجيزة والقاهرة، وذلك لمواجهة استغلال المواد الإعلامية والأعمال الفنية للترويج للمخدرات، في حضور عدد من كبار كتاب الدراما وبعض الفنانين.