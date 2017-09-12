وكيل الأزهر يطالب الأئمة الوافدين بمواجهة الفكر المتطرف

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن الدورات التي تُعقد للأئمة والوعاظ الوافدين تهدف إلى صقلهم بالمنهج الأزهري الوسطي من العلوم الشرعية والعربية التي تعينهم على توصيل رسالة الإسلام إلى الناس كما وصانا ديننا الحنيف، وتطوير الأداء الدعوي والخطاب الديني لدى هؤلاء الوعاظ، حتى يكونوا بحق سفراء للأزهر الشريف في بلادهم ونشر رسالته المعتدلة للناس.

وأضاف شومان، خلال المحاضرة التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، للمتدربين في الدورة (112) للأئمة من دول مختلفة، أن هذه المحاضرات المكثفة يحاضر فيها نخبة من هيئة كبار العلماء وعلماء الأزهر الشريف.

وطالب وكيل الأزهر، المشاركين بضرورة الاهتمام بالقضايا المعاصرة التي تشغل بال الناس في حياتهم اليومية، والتعامل معها بوسطية الإسلام والابتعاد عن التعقيد أو التشديد، واستغلال لغتهم وعلمهم في مواجهة الخطاب المتطرف الذي ينتشر عبر الإنترنت من خلال التنظيمات المتطرفة وتحصين الشباب من الوقوع في براثن تلك الأفكار الخارجة عن سماحة الإسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي ينشرها المتطرفون لتنفيذ أهدافهم وأجنداتهم الخبيثة.