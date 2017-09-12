تعيين إيهاب عبد الرحمن رئيسًا أكاديمياً للجامعة الأمريكية بالقاهرة

كتب- محمد قاسم:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تعيين الدكتور إيهاب عبد الرحمن، رئيسًا أكاديمياً للجامعة.

يشار إلى أن الدكتور إيهاب عبد الرحمن، قضي سنوات عديدة في الجامعة، مما مكنه من معرفة الصفات الفريدة التي تجعل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة المؤسسة العالمية الرائدة التي أصبحت عليها الآن، كما يقدم رؤية مبتكرة من خلال منصبه الجديد لمواصلة المضي قدمًا.

يقول عبد الرحمن: "الوقت الآن هو الوقت المناسب لإجراء مناقشات هامة حول مستقبل الجامعة"، متابعًا: "آمل في الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة من نوعها لإشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين في حوار أعمق حول هياكلنا وسياساتنا وعملياتنا، والأهم من ذلك، رؤيتنا لمستقبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما أننا لدينا المجتمع المناسب بالجامعة لقيادة هذا الحوار".