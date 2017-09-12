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"تضامن النواب" تزور المؤسسة العقابية بالمرج

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مصراوي Masrawy

"تضامن النواب" تزور المؤسسة العقابية بالمرج

01:38 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

كتب- أحمد علي:

تنظم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، زيارة اليوم الثلاثاء، إلى المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، وذلك لتفقد أوضاع المؤسسة.

ويشارك في الزيارة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، وعدد من أعضاء اللجنة من بينهم: "النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، والنائبة مهجة غالب، عضو اللجنة، والدكتورة هبة هجرس".

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، وفقًا للبيان الصادر، اليوم، إن هذه الزيارة تُعد الأولى للمؤسسة العقابية، مشيرًا إلى أن الهدف منها يتمثل في الوقوف على الأوضاع داخل المؤسسة وكيفية التعامل مع الأحداث.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي في إطار أجندة عمل اللجنة خلال فترة الإجازة البرلمانية، والتي تتضمن زيارة دور الرعاية والأيتام والمؤسسات العقابية ودور المسنين.

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