تقرير للصحة يكشف مخالفات "جسيمة" بمصنع النصر للأدوية- صور

كتب- أحمد جمعة:

كشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، عن "إهمال متعمد" من مسؤولي شركة النصر للمستحضرات الطبية، ما أثر على سلامة هذه المستحضرات.

وأكد التقرير، تعمد مسؤولي الشركة عدم إرسال 1252 تشغيلة إنتاجية من المحاليل الوريدية للتحليل بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لاختبار صحتها وأمانها وفاعليتها، مما يهدد أمن وسلامة المرضى.

وشدد التقرير على أن الكميات المنتجة من هذه التشغيلات تم توزيعها وبيعها بالمناقصات والعطاءات والمستشفيات الحكومية.

وأشار التقرير إلى وجود إهمال بمخازن الشركة، وعدم وجود أجهزة لحفظ العينات، ووجود جراكن مخزنة بشكل لا يتوافق مع قواعد التخزين الجيد، بالإضافة لإهمال مسؤولي الصيانة بالشركة، حيث لم تتم معالجة فتحات التهوية التي تؤدي لدخول الحشرات، فضلا عن عدم دراية مسؤولي الإنتاج بطرق وقواعد التصنيع المناسبة لأحد المستحضرات.

وأوضح التقرير أن هذه المخالفات تسبب فيها العنصر البشري، وليس ضعف الإمكانيات أو قلة الموارد.

وأوصى التقرير، الذي وقع عليه الدكتور مصطفى السيد، مدير عام التفتيش الصيدلي برفع مذكرة لرئيس الشركة القابضة التابعة لها شركة النصر بهذه المخالفات، مع إقالة المديرين المسؤولين عن العملية الإنتاجية بالشركة من أجل تحسين الأداء.

وتتبع شركة النصر إداريا وماليا للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، فيما تتبع وزارة الصحة فنيا فقط.