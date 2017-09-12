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"الأعلى للإعلام": لن نسمح بوجود "ألفاظ خارجة" في الأعمال الدرامية المقبلة

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام": لن نسمح بوجود "ألفاظ خارجة" في الأعمال الدرامية المقبلة

01:35 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تناول الدراما لظاهرة المخدرات بهذا الشكل لن يصل بالمجتمع إلى التقدم.

وأضاف مكرم، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، لعرض نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية برمضان 2017، وإعلان القائمة السوداء للأعمال الأكثر ترويجًا للمخدرات، أن الأهم من الردع، ووضع قوانين هو فتح الحوار ومناقشة صناع الدرامة حول كيفية معالجة تلك القضية.

وأشار الكاتب الصحفي إلى رفع الكلمات السلبية "الألفاظ" من الأعمال الدرامية بالكامل خلال موسم رمضان القادم، مضيفا: "نحن لن نتدخل في الأعمال الدرامية، لكن نعمل على تحسين الذوق العام".

وتابع: "الواقع سيء وبه فقر واحتياج، لكن ليس به العنف الشديد وتعاطي المخدرات التي انتشرت في الأعمال الدرامية"، مضيفا أنه لابد أن تستعرض الدراما القدرة على التقدم والابتكار.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والي، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والفنانة سميرة أحمد، والفنان سامح الصريطي، ونائب محافظة الجيزة والقاهرة، لمواجهة استغلال المواد الإعلامية والأعمال الفنية للترويج للمخدرات، في حضور عدد من كبار كتاب الدراما وبعض الفنانين.

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مصراوي Masrawy

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