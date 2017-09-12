تدريب مديري إدارات التعليم الابتدائي بالمحافظات على استخدام بنك المعرفة

كتبت- ياسمين محمد:

عقدت الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري إدارات التعليم الابتدائي بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالاهتمام بجودة التعليم الابتدائي.

وأعربت الدكتورة هناء قاسم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، خلال الاجتماع، عن تقديرها للجهود المبذولة من مديري إدارات التعليم الابتدائي بكافة المديريات التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

ووجهت قاسم، خلال الاجتماع، وفقًا للبيان الصادر، اليوم، بضرورة المتابعة المستمرة للمدارس؛ للتأكد من تحضير المعلمين ومدى استعدادهم قبل دخول الفصول، والتأكد من جدول الإشراف اليومي، وكذا توافر كافة دواعي الأمن والسلامة، وإزالة عوامل الخطر داخل المدارس حفاظًا على سلامة الطلاب، مشيرةً إلى ضرورة العمل على غرس القيم الأخلاقية والانتماء للوطن من خلال تفعيل الأنشطة التربوية.

وأكدت الدكتورة دلال عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، ضرورة تفعيل دور المجتمعات المهنية داخل المدارس من أجل الارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، بالإضافة إلى تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدرسة للوقوف على المشاكل التي تواجه الطلاب.

يذكر أنه على هامش الاجتماع تم عقد ورشة عمل؛ لتدريب مديري إدارات التعليم الابتدائي بالمديريات على كيفية الدخول على بنك المعرفة المصري، وكيفية الاستفادة منه، ليصبحوا كوادر تنقل هذه الخبرة لمديري التعليم الابتدائي بالإدارات ثم إلى مديري التعليم الابتدائي بالمدارس.